金門植樹節 風倒木展創意吸睛

106年金門植樹節活動今天在歐厝海灘登場，與過去不同的是，歷經颱風莫蘭蒂肆虐，會場滿是由風倒林打造的裝置，讓人看到林務所的巧思，更展現金門從危機中找到出路的精神。

今天現場約1500多名軍民參與植樹，更有旅台同鄉會特地返金共襄盛舉，齊心齊力把樹種回來。特別的是，在進入會場的步道上，金門縣林務所用遭莫蘭蒂吹倒損壞的殘枝枯木打造一座座裝置藝術，有貓頭鷹、蝴蝶、鴕鳥、蜻蜓和瓢蟲等；還有一大片金門島形狀的小土丘，花海和風車點綴其上，生氣盎然，讓人看了心情雀躍。林務所期望藉此傳達重生與希望的意象。

金門縣長陳福海在致時表示，經過颱風莫蘭蒂，金門浴火重生；他說，任何危機會都會出現機會，「我們要抓住機會」，感謝林務所團隊在金門主要道路將殘木變成藝術品，打造成美景。他說，過去植樹率70%，今天下雨，期盼今年植樹率百分百。

今年金門植樹節活動共種植了2300株樹有潺槁樹、光臘樹、水黃皮、黃連木、白千層、木麻黃、小葉南洋杉、黃槿與草海桐等。林務所表示，將持續造林綠化，往后湖海灘延伸，在綿長的海岸線建構綠帶，完成種萬樹的目標。

台灣金門同鄉會總會總會長李台山表示，莫蘭蒂像八二三砲戰和六一七砲戰，無情摧殘金門，斷水斷電、500萬棵樹倒塌，難以想像；但鄉親發揮幾百年來刻苦耐勞不怕死的精神，勇敢挺住。

李台山表示，在台鄉親不見得個個生活如意，但對家鄉關心一點不打折扣，大家集資新台幣200萬元，要在故鄉種下2000株樹；今天更有20位在台同鄉大費周章回來，帶回來的是那分心、希望和情，希望把心留在金門，把情傳下去，讓子孫永遠不會忘記家鄉。

李台山感謝有一塊地可以讓鄉親表達心意與愛，他說，「我們的心願就是把溫暖和綠色美景送回金門」，盼金門能成為最美的海上公園。

今天植樹活動中還表揚了「105年度金門地區鼓勵社區參與環境綠美化活動」績優社區和學校，以及林務所「106年度迎新春彩繪及攝影」比賽優勝個人獎項，表彰得獎單位及人員對營造金門永續環境付出的努力。1060310

(中央社)