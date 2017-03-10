泰勒絲主動出擊！要挽回前男友傑克葛倫霍

泰勒絲近來被爆積極找前男友復合。（圖／達志影像）

小天后泰勒絲（Taylor Swift）自與英國男神湯姆希德斯頓分手後，許多人都好奇她感情狀況，沒想到現在傳出她主動出擊，想和前男友傑克葛倫霍復合！

傑克葛倫霍近年來事業也表現得相當不錯，最近更是忙著準備百老匯舞台劇，據悉泰勒絲就趁著他在紐約時特別找他相聚聊聊，她積極程度就被揶揄是「乾枯」太久。且傑克葛倫霍自從2013年和模特兒女友Alyssa Miller分手後，也已經單身長達4年時間。

過去泰勒絲與傑葛倫霍在2010年10月交往時，僅短暫3個月戀情就告吹，當時就傳出她認為自己太年輕未準備認真談戀愛，現在的她想讓對方看看自己已經蛻變，而粉絲也看好兩人復合。

(中時電子報)