陸生共諜案 國台辦斥：蓄意捏造

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針對台灣傳出陸生疑涉共諜案，大陸國台辦發言人馬曉光表示，他不了解此事，指台灣有關部門指國台辦涉入，「純屬蓄意捏造，製造事端。」

馬曉光表示，在台獨勢力大肆渲染「大陸在台情報滲透嚴重」之際，發生此事，背後動機令人懷疑。

馬曉光說，臺灣方面先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在赴台就讀的大陸學生身上做文章，只會進一步傷害兩岸教育交流和同胞感情，惡化兩岸關係。

(中時)