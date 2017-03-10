上海齊民火鍋 主打森林系台灣健康味
為了宣傳健康有機概念，永豐餘生技旗下餐飲品牌的台式小火鍋「齊民市集」在上海衡山路的全新概念「森林系」火鍋店開幕，永豐餘生技總經理何奕佳表示，理念就是「從農場到餐桌」，堅持食材無污染，以自家農場及品管監測中心從源頭供貨，以保證品質。
新店選在上海法租界內，由舊倉庫改建，保留傳統市集熱鬧感，但有森林氛圍與高檔食材拍賣遊戲，透過互動更增加用餐樂趣，員工表示，在上海這餐飲的一級戰區，所以各餐廳都希望讓客人體驗、互動。
新菜單上，除了讓上海的客人瞭解台灣味牛腩鍋，還與微熱山丘推出鳳梨酥草莓蜂巢刨冰，在草莓刨冰中加入整塊鳳梨酥及天然蜂巢，做出獨一無二的台式美味。
(旺報)
關鍵字：上海
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