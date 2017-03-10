陸生共諜？國台辦：台獨勢力大肆渲染

傳出有陸生成為共諜，在台吸收公部門人士進行情蒐，大陸國台辦10日回應表示，在台獨勢力大肆渲染下，背後動機令人狐疑，國台辦也一併回應日前我決策官員透過媒體對張志軍的點名批判，批評是蓄意捏造，製造事端。

國台辦發言人馬曉光表示，「我不了解這件事，台有關部門指涉國台辦，純屬蓄意捏造，製造事端。」

馬曉光指出，在台獨勢力大肆渲染「大陸在台情報滲透嚴重」之際，發生此事，背後動機令人狐疑，先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在赴台就讀的大陸學生身上做文章，只會進一步傷害兩岸教育交流和同胞感情，惡化兩岸關係。

(旺報)