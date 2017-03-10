陸生涉及共諜案 邱太三：以經商名義來台
周姓陸生疑涉共諜案，震驚各界。民進黨立委邱志偉今在總質詢指出，「小心共諜就在你身邊」，詢問掌握狀況。教育部長潘文忠答詢表示，周先生是在民國101年至105年在台就學，並於去年8月離境，再入境並非以學生身份；法務部長邱太三則補充，目前是以經商為由再入台。
行政院長林全則表示，他今天才知道此個案，對於國家安全問題，將持續檢討中，有系統性思考。邱也追問，是否仍有學生擔任共諜、情蒐工作；林全不認為應特別針對對岸來台學生，而是全面性來做。
林全指出，防範性作為可從自我防衛機制建立，包括《保防法》是否提出，但不光只是保防，關於資訊、產業安全都可能面臨類似問題，且整個偵查、法律制度亦須檢討。
邱志偉並問及，法務部所提《保防法》被稱是「人二復辟」、「侵害人權」，是否立法就能亡羊補牢？
法務部長邱太三表示，基於國家安全，英、法、德、加拿大都擬定相關法制。現行國家安全法是基本法，像是刑法是事發後才處理，但防止深透須事先預防，絕非人二復辟，會有此疑慮是因威權治國、一黨治理，為了持續執政，才會在體制外有一條鞭組織。
(中時)
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