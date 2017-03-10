北韓疑準備第6次核試

美國約翰･霍普金斯大學的北韓分析網站「38 North」9日發布分析結果稱，根據最近拍攝的商業衛星照片，位於北韓東北部豐溪里核試場，疑似在準備第6次核試。

衛星照片拍攝於7日。在該核試場坑道附近，曾於2月擺放儀器和材料的地點，現在則擺放了可能是大型運輸用貨櫃或木框的物體。在指揮設施附近也停有平時未見到的全長約5公尺的卡車。

(旺報)