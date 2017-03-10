竹縣鴨蛋做餅乾？加鹹蛋也美味！

由張玉仙（左起）、呂曉婷共同研發的餅乾，融合在地鹹鴨蛋及鴨蛋，味道獨特鮮美。（莊旻靜攝）

新豐鄉盛產鴨蛋、鹹鴨蛋，為了要以特色入菜，嫁到新豐鄉的媳婦呂曉婷與好友張玉仙，改用鴨蛋製作餅乾，並融入鹹蛋風味，製成金莎版餅乾，意外的與巧克力杏仁、韓式辣味、抹茶蔓越莓等融合，形成獨特風味，兩人還定期赴台灣各地送餅乾、做愛心。

呂曉婷表示，去年參加社區規劃師團隊，為了提出具有在地特色的產品，她靈機一動，計畫將自家生產的鴨蛋、鹹鴨蛋，做成西式餅乾。呂曉婷的好友張玉仙喜愛烘焙，也跟著插一腳，未料竟做出獨特的風味。

「過程非常簡單！」張玉仙說，西式糕點大量運用雞蛋，只要將雞蛋替換成新鮮的鴨蛋，成果就不容易品嘗到鴨蛋特有的腥味。由於張玉仙、呂曉婷兩人都已是媽媽，為了不讓孩子攝取過多糖，兩人在製作餅乾過程中，也刻意減糖，利用「附著」方式，保留甜度又降低糖分。

張玉仙說，以1500克麵粉為例，使用糖的比例僅為10％。另外，呂曉婷採用自家生產鹹鴨蛋入味，有如金莎杏鮑菇般，製成鹹蛋版的金莎餅乾，巧妙與巧克力杏仁、抹茶蔓越莓等口味融合。

呂曉婷說，由於才剛嘗試，創意料理「難免出現黑暗料理」，幾經摸索、改良配方，如今餅乾端出來，社區辦活動都「一搶而空」，兩人也發揮愛心，常與團隊結合，赴各地育幼院等需關懷的社福團體，送上自製口味的餅乾，讓大小朋友都吃得開心。

(中時)