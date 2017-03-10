竹縣鴨蛋做餅乾？加鹹蛋也美味！
新豐鄉盛產鴨蛋、鹹鴨蛋，為了要以特色入菜，嫁到新豐鄉的媳婦呂曉婷與好友張玉仙，改用鴨蛋製作餅乾，並融入鹹蛋風味，製成金莎版餅乾，意外的與巧克力杏仁、韓式辣味、抹茶蔓越莓等融合，形成獨特風味，兩人還定期赴台灣各地送餅乾、做愛心。
呂曉婷表示，去年參加社區規劃師團隊，為了提出具有在地特色的產品，她靈機一動，計畫將自家生產的鴨蛋、鹹鴨蛋，做成西式餅乾。呂曉婷的好友張玉仙喜愛烘焙，也跟著插一腳，未料竟做出獨特的風味。
「過程非常簡單！」張玉仙說，西式糕點大量運用雞蛋，只要將雞蛋替換成新鮮的鴨蛋，成果就不容易品嘗到鴨蛋特有的腥味。由於張玉仙、呂曉婷兩人都已是媽媽，為了不讓孩子攝取過多糖，兩人在製作餅乾過程中，也刻意減糖，利用「附著」方式，保留甜度又降低糖分。
張玉仙說，以1500克麵粉為例，使用糖的比例僅為10％。另外，呂曉婷採用自家生產鹹鴨蛋入味，有如金莎杏鮑菇般，製成鹹蛋版的金莎餅乾，巧妙與巧克力杏仁、抹茶蔓越莓等口味融合。
呂曉婷說，由於才剛嘗試，創意料理「難免出現黑暗料理」，幾經摸索、改良配方，如今餅乾端出來，社區辦活動都「一搶而空」，兩人也發揮愛心，常與團隊結合，赴各地育幼院等需關懷的社福團體，送上自製口味的餅乾，讓大小朋友都吃得開心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。