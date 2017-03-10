台南安平鐵人三項 11日鳴槍登場

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台南安平鐵人三項錦標賽明天在觀夕平台鳴槍，攸關今年7月印尼亞洲鐵人三項錦標賽國手選拔則於12日登場，2天賽程逾1400人參賽。

台南市政府今天宣佈，賽程2天的台南安平鐵人三項錦標賽，明天清晨8時在安平觀夕平台鳴槍；今年的賽事除標準賽、半程賽及接力賽外，還增加鐵人兩項（路跑5公里、自行車20公里、路跑5公里）。

台南市體育處表示，11日登場的是半程賽、半程接力賽及鐵人兩項，12日才是標準賽（游泳1.5公里、自行車40公里，路跑10公里）及全程接力賽。

游泳地點在安平觀夕平台前海岸，路跑範圍在觀夕平台周遭，僅自行車路徑橫跨安平區及安南區。

體育處說，今年賽程最受關注的是標準賽，屆時將從「菁英組」選拔出今年7月印尼亞洲鐵人三項錦標賽的國手，男、女組各取前4名，但最終要由體育署判別敲定。

體育處表示，報名參賽選手幾乎涵蓋台灣鐵人三項的菁英，包括男子組張團畯、超級新秀林威志，鐵人張家班的么弟張家豪、蔡曜宇、王威凱及2015年全運鐵人三項賽金牌李宙諺等人。

女子組部分，最引人注目的是去年台南賽包辦半程和全程女子組冠軍的張家班姊妹張嘉家、張婷婷、及「美女警花」謝伯韶、「鐵人界安心亞」柳怡卉等。1060310

(中央社)