台中捷運綠線車廂內裝 首度曝光

我要評比

台中捷運綠線首批2列電聯車運抵北屯機廠後，多位台中市議員10日由交通局長王義川（左3）陪同考察電聯車，讓車廂內裝首度曝光，議員體驗試乘後都肯定設施貼心。中央社記者郝雪卿攝 106年3月10日

台中捷運綠線首批2列電聯車運抵北屯機廠後，多位台中市議員今天由交通局長王義川陪同考察電聯車，讓車廂內裝首度曝光，議員體驗試乘後都肯定設施貼心。

台中捷運綠線首批2列電聯車日前運抵北屯機廠，已完成車體與轉向架的組裝整備，將陸續進行車廂內機電設施靜態功能測試，預計4月進行動態測試。

市議會交通地政觀光委員會議員何文海、曾朝榮、陳政顯、邱素貞、蔡雅玲、陳淑華等人，今天由王義川陪同前往北屯機廠考察電聯車，由北捷局機工處及技術人員簡報說明電聯車測試流程及進度，並實地上車勘查及體驗電聯車內部設施設備。

王義川表示，台中捷運綠線一列車共可容納536人搭乘，內裝採輕簡設計，座椅為粉綠色、粉紅色為博愛座，象徵城市的活力與溫暖，與台北文湖線最大不同在於，台中捷運為雙節連同通車廂，是國內唯一。

王義川指出，台中捷運綠線全車採全自動無人駕駛，行駛過程是透過行控中心與車輛通訊、車輛與車站通訊、車站與行控中心通訊等3方密切聯繫告知，確保車輛行駛安全，也讓智慧交通管理邁向一大步。

首批2列電聯車運抵北屯機廠後，置放維修第3、第4維修軌道內，王義川說，目前維修第3、4軌道已供電，並派有保全24小時看管，3月份將陸續針對車廂內進行一系列電聯車功能測試與驗證，包括照明、空調、車門等車廂內機電設施靜態功能測試。

此外，交通局也已要求北捷局機工處督促廠商加緊施作機廠測試軌供電系統，預計4月份機廠測試軌供電，屆時電聯車將可於測試軌上進行動態測試。為求測試程序的完整及嚴謹，整體測試時程將延續數月，並由日本原廠人員監督進行。1060310

(中央社)