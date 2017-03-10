共諜案扯上保防法 邱太三：兩者無關

我要評比

法務部長邱太三今天表示，共諜案相關具體狀況，要由台灣台北地方法院檢察署說明；至於這時釋出消息，是否與國家保防工作法草案有關？他說，沒有關係啦，不要想太多。

北檢署偵辦中國大陸籍周姓男子涉嫌以發展組織為由，收集台灣機密情報，違反國家安全法，向北院聲請羈押；北院開庭後裁定羈押禁見。

媒體報導，法務部調查局草擬草案賦予保防員「臨檢權」、查訪與調閱個人文件資料等權限，包括敏感性國防工業、高科技產業與其他影響國家安全與利益產業，都被要求建立保防安全防護單位或人員遭質疑。

邱太三下午在立法院備詢前受訪表示，陸陸續續這幾年都有相關案件，這種案件都是秘密進行，到一定成熟度或擔心會被脫逃，才會採取行動，與保防法「沒有關係啦」、「不要想太多」。

外傳周姓男子接觸外交部人員，外交部次長侯清山說，外交部有了解，目前偵查不公開，不知哪個官員，會密切注意，但目前沒進一步消息，可能要檢警公布才會知道細節。1060310

(中央社)