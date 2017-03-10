保防法條文曝光 國民黨：嚴重侵害人權
中國國民黨文傳會副主委唐德明今天表示，媒體披露「國家保防工作法」，保防員可不經司法機關同意發動臨檢及查扣權，嚴重侵犯人權，批評蔡政府一手保障人權、一手侵害人權。
唐德明上午召開記者會指出，媒體刊出的「保防法」條文內容顯示，包括「公務機關」和「與國家安全相關企業」，都必須設立保防處室，保防法規範的不僅是政府機關及公務員，平民百姓也要小心「人二」隨時找上門。
唐德明表示，現今的台灣社會因重視人權，在「刑事訴訟法」修訂後，連檢察官都無權逕自發動搜索，但保防員卻可不經司法機關同意，就發動臨檢及查扣權。這種嚴重侵犯人權的行政擴權，絲毫不比當年的「警總」、「人二」遜色。如果這還不算是人權大倒退，什麼才叫做人權大倒退？
唐德明請問民進黨，為何堅持要立新法？究竟想要做什麼？他質疑完全執政已不能滿足民進黨，民進黨希望的是萬年的一黨獨大，想運用保防法嚴密監控所有公務機關，才能有效控制台灣社會。
唐德明更質疑，民進黨說保防法最重要的概念就是防止大陸對台情蒐，但目的顯然與侵害人權相比，完全不符比例原則。尤其條文還對協助保防工作的台灣人、外國人、大陸人、香港及澳門人，訂有各種獎勵。如此，不但保防員可能會主動來臨檢民眾，民眾可能隨時被人檢舉、告密，比威權時代更恐怖。
唐德明呼籲總統蔡英文，不要玩兩手策略，一手喊保障人權，一手卻侵害人權，若堅持要將保防法硬幹到底，「台灣人民的反彈絕對會超過妳的想像」。1060310
(中央社)
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