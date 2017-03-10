美藝術家在法被控抄襲 管理公司判罰

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美國藝術家傑夫．昆士的雕塑「裸」被指抄襲法國攝影師波赫的作品，纏訟兩年後，法庭認定抄襲，傑夫．昆士的管理公司和巴黎龐畢度中心遭判罰。（截圖自「費加洛報」）中央社記者曾依璇巴黎傳真 106年3月10日

知名美國藝術家傑夫．昆士的雕塑「裸」，被控抄襲法國攝影師波赫的攝影作品，纏訟兩年後，法國法庭認定抄襲，判處傑夫．昆士的管理公司和巴黎龐畢度中心支付罰金。

傑夫．昆士（Jeff Koons）最為人所知的雕塑作品是「氣球狗」（Balloon Dog）。身為當代最有名的藝術家之一，他於2014年11月到2015年4月於龐畢度中心舉辦回顧展，吸引65萬人參觀。

傑夫．昆士於1988年發表雕塑作品「裸」（Naked），呈現兩個裸體孩童並立，男孩手持花束要送給女孩。這件作品曾於2008年以800萬美元（約新台幣2億4900萬元）售出。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，「裸」本列為龐畢度中心展覽的展品之一，最後以運送中受損為由，沒有展出，但作品影像已重製成商品販售。

法國攝影師波赫（Jean-Francois Bauret）的遺孀認為「裸」抄襲波赫於1975年拍攝的作品「孩子」（Enfants），提出告訴。

根據報導，巴黎輕罪法庭認為，「裸」確實抄襲波赫的「孩子」，雖然傑夫．昆士增添了花卉、粉紅色愛心等變化，但仍可認出與波赫攝影作品中相同的模型和姿勢。

法庭於9日判決傑夫．昆士所屬的管理公司有罪，須與龐畢度中心共同付款2萬歐元（約新台幣66萬元）給波赫的版權所有人，另替對方支付2萬歐元官司費用。

法庭表示，傑夫．昆士並非以個人名義被罰，被罰的是他的管理公司。1060310

(中央社)