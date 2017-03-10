張小月：陸生來台政策不變 但籲勿觸法

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行政院大陸委員會主任委員張小月（前中）10日對陸生涉嫌共諜案表示，歡迎陸生來台政策沒有改變，但呼籲陸生不要從事不法行為。個案已進入司法程序，不作評論。中央社記者溫貴香攝 106年3月10日

行政院大陸委員會主任委員張小月（右）10日在立法院對陸生涉嫌共諜案表示，歡迎陸生來台政策沒有改變，但呼籲陸生不要從事不法行為。個案已進入司法程序，不作評論。中央社記者吳翊寧攝 106年3月10日

(中央社記者溫貴香台北10日電）行政院大陸委員會主任委員張小月今天對陸生涉嫌共諜案表示，歡迎陸生來台政策沒有改變，但呼籲陸生不要從事不法行為。個案已進入司法程序，不作評論。

台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押；北院今天開庭裁定周男羈押禁見，而他過去曾在淡江大學、政治大學就讀過。

張小月下午在立法院前受訪表示，陸生來台政策沒有改變，還是歡迎陸生來台；對於個案已進入司法程序，不做任何評論。第三，希望陸生來台灣要安心求學，不要做任何違反法令的事情。

她說，台灣是一個法治社會，任何危害台灣國家安全，一定都會依法處理。

未來是否追查陸生違法滯留台灣？張小月說，當然，一切都要依法辦理，台灣是自由民主的社會，但法治非常重要，呼籲陸生不要從事任何不法的行為，危害台灣國家與社會。

陸生擔任共諜案是否會影響兩岸關係？張小月說，這是單獨個案，已在司法程序中。陸生被收押後，中國大陸方面是否表達關切？張小月說，目前為止，沒有相關訊息，一切依法辦事、依法處理。1060310

(中央社)