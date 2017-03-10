陸微整形7天速成班 學員拿針頭互戳
大陸業者推出違法「微整形速成班」，只要7天就可拿到證照。這些毫無醫療經驗的學員上了一天理論課後，就拿起注射針頭和同學「互相整形」練「醫術」，有人被刺到哇哇叫。
大陸看看新聞今天報導，劉女繳納人民幣8800元（新台幣約4萬元），參加長沙博南整形門診部開設的「微整形培訓班」，一起上課的還有來自大陸各地的人。他們都不是專業醫療人員，對於整形，通通是零基礎。
不過，在僅僅學習了一天理論後，學員們就開始「實作練習」，在彼此的臉上進行各種整形。從劉女拍下的影片可以看到，學員間互相進行「線鼻雕」，一名老師在旁觀看、指導。
影片中，一名學員用棉花棒沾碘酒，在另一名學員鼻梁擦拭後，直接將注射器插入鼻梁，一連3針下去，對方的鼻梁出現大片紅腫。而在「臉部線雕」的「實作練習」中，一名學員則被針頭刺得哇哇大叫。
學員結業證書上註明，發證機構是湖南師範大學培訓中心。但湖南師大醫學院說，早就取消與博南整形門診部的合作。這張證書只能證明學員在這家學習班培訓，不能替代任何美容整形執業的醫師資格。
然而，在學員提供的影片中，上課老師卻明確表示，只要在這裡培訓後，就可開設工作室進行整形手術。此外，湖南師大方面負責人也表示，類似線雕這種操作手術，絕不可以讓沒有醫療基礎的學員互相操作。1060310
(中央社)
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