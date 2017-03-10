中華隊要更強 台灣棒球體質要強壯
中華隊2017年世界棒球經典賽連吞3敗，輸掉會內賽資格，引發檢討聲浪。從徵召不順、場上調度、組訓到棒協中職對立等問題，爭議不斷，不過希望體質更強，則是球迷一致期待。
徵召不順的問題各國都一樣，在各界不看好的情況下，仍願意為國出征的球員，在場上已經拚出全力，這一點值得球迷的掌聲。
總教練郭泰源抱病帶兵、心力交瘁，球員們無懼壓力、毫無保留，打出來的精彩畫面，絕對烙印在球迷腦海。
有別以往，一落後就大勢已去的歷史，這批中華隊球員在郭總與教練團的信任下，開始懂得享受壓力、懂得看淡勝敗，反撲力道讓荷蘭、南韓都嚇出一身冷汗。
場上發生的失誤、調度結果不如預期，球員與教練團當然要負責，但是他們的好表現，也應該得到相同篇幅的討論。
台灣棒球與各國實力有差距，這是事實，與其從臨場狀況的結果來論斷球員，更要緊的是棒球環境有沒有變好、國家隊組訓機制能否改革。
就如球員工會理事長胡金龍說的「希望台灣職棒有一天可以培養出像陳金鋒、王建民、郭泓志這樣的大聯盟選手」。
大環境變好、培育更多好球員，中華隊體質也會變好，國際賽自然有更多的好人才可以挑選；國家隊的組訓機制要更好，讓總教練專職負責、長期經營，球員打國家隊得到應有的尊嚴。
總教練郭泰源認為，可以參考日本武士隊的經營模式，讓總教練有更充分的時間了解選手、長期擬定計畫。
棒球是國內最多觀眾人口的運動，卻不是最多人從事的運動。台灣棒球人口要更多，職棒產業有帶頭作用、棒協深耕基層，相互合作才能互利共生；否則棒協、中職的對立，不只影響國家隊徵召，也只是持續內耗。1060310
(中央社)
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