南韓執政黨道歉 接受朴槿惠遭罷免裁決

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挺南韓前總統朴槿惠的保守派自由韓國黨今天表示，會接受憲法法院罷免她的判決，並對執政黨未能幫到朴槿惠向大眾道歉。

「韓國前鋒日報」（Korea Herald）報導，前身為新世界黨的自由韓國黨表示，這個是尊重公民期望和憲法價值的結果。

自由韓國黨代理黨主席印明鎮（In Myung-jin，音譯）說：「我們也對無法保護國家尊嚴和人民，以及沒有盡到作為執政黨的責任道歉。」

「我們不再是執政黨。我們承諾會對黨和國家推動大規模改革。」（譯者：中央社陳昱婷）1060310

(中央社)