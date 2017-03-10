全市首見 新竹國小喜迎交趾陶圍牆

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「交趾陶工藝」圍牆。（徐養齡攝）

市長林智堅（左）與學童一起種下植物。（徐養齡攝）

新竹國小10日適逢120周年校慶，市長林智堅專程前往慶賀，並為全新「交趾陶工藝」圍牆舉行落成典禮，並與學童在圍牆旁空地種下植栽，象徵生生不息，迎接下一個光榮百年。

市府表示，去年受到地震侵襲，興竹門附近的老舊圍牆傾倒大半，市府投入175萬，邀請建築師李清源和板陶窯創辦人陳忠正重新設計圍牆，運用交趾陶與馬賽克拼貼，打造全市唯一有「交趾陶工藝」的校園圍牆。

興竹門圍牆如今以「歡樂森林慶生派對」重新問世，融合校園自然特色，牆面上有百年老樹、松鼠、還有小鳥，色彩繽紛、充滿童趣。

(中時)