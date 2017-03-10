逆轉！環署今撤銷彰縣處分 台化可復工

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台化板回一城！環保署訴願會今天臨時提案處理台化彰化廠訴願案，同意撤銷彰化縣政府駁回台化操作許可證展延許可處分案，建議另作適法處分。環保署表示，全案將重新回到台化申請程序狀態，在此之前，原本的3張汽電共生鍋爐許可證「持續有效」，台化可予復工。

至於台化另提出希望中央直接准予展延許可，訴願會則予駁回。環保署副署長詹順貴表示，訴願會撤銷原因，主要是認為彰化縣政府駁回台化理由不夠完備，事實認定也有錯誤，准駁部分有違法。他表示，彰化縣政府收到結果後，一般必須在2個月內另作適法處分。

環保署表示，全案回到原狀，台化的3張操作證在展延審查期間為「持續有效」狀態，法律上台化可以復工，但實際如何，需要兩造雙方決定，中央不做任何立場宣示。

台化彰化廠三座鍋爐展延操作許可證展延申請，去年因為彰縣政府駁回，導致在9月29日凌晨停爐。台化不服彰化縣政府環保局行政處分，因此向環保署提起訴願。

(中時)