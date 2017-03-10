國小科普影片競賽 學生生活中找創意
由科技部補助的全台首屆國小科普影片競賽，吸引近百間小學報名參與，最後挑選10件作品入圍決賽，其中桃園市溪海國小以瞳孔變化為題獲得優選，評審團驚艷學童用自己的語言讓同儕更瞭解科學意涵，同時替大人上了一堂生動的自然課。
主辦單位屏東大學校長古源光將這次金科獎比喻成科學教育界的「奧斯卡獎」，透過小學生視野，以微電影方式傳達日常生活中的科學知識，再透過影像上傳至網路，做為其他人參考的科教教材，操作間也培養學生對科學的興趣和素養。
溪海國小學生某日上完戶外課，回到燈火通明的教室仍覺得陰陰暗暗，激起學生想要研究瞳孔的改變，於是實驗小組利用夜視錄影機連續拍攝瞳孔變化，將每秒30格的影片拆成照片檔，輕易看出瞳孔放大縮小情形，對於因應光線明暗改變大小調節眼球進光量的原理一目了然。
指導老師呂龍興說，這其實是人人習以為常的身體變化，但透過學生好奇心，讓實驗與日常有了連結，在拍攝影片過程中，那種探究科學幼苗也悄悄在種在學生心裡。
擔任計畫主持人的屏大助理教授吳聲毅，對於小學生呈現的成果給予高度肯定，他興奮地說，以前科普教育都以大人角度拍攝影片作為授課內容，這次小學生用自己的語言詮釋科學，讓同年齡層孩子更容易理解，有別以往思維，在這堂科學教育中自己也上了一課。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。