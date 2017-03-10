國小科普影片競賽，學生生活中找創意

桃園市溪海國小以瞳孔變化為題獲得優選，在首屆金科獎中獲得優選。（林和生攝）

由屏東大學主辦首屆金科獎，吸引全台近百間國小參與，被譽為國小科學教育的「奧斯卡獎」。（林和生攝）

由科技部補助的全台首屆國小科普影片競賽，吸引近百間小學報名參與，最後挑選10件作品入圍決賽，其中桃園市溪海國小以瞳孔變化為題獲得優選，評審團驚艷學童用自己的語言讓同儕更瞭解科學意涵，同時替大人上了一堂生動的自然課。

主辦單位屏東大學校長古源光將這次金科獎比喻成科學教育界的「奧斯卡獎」，透過小學生視野，以微電影方式傳達日常生活中的科學知識，再透過影像上傳至網路，做為其他人參考的科教教材，操作間也培養學生對科學的興趣和素養。

溪海國小學生某日上完戶外課，回到燈火通明的教室仍覺得陰陰暗暗，激起學生想要研究瞳孔的改變，於是實驗小組利用夜視錄影機連續拍攝瞳孔變化，將每秒30格的影片拆成照片檔，輕易看出瞳孔放大縮小情形，對於因應光線明暗改變大小調節眼球進光量的原理一目了然。

指導老師呂龍興說，這其實是人人習以為常的身體變化，但透過學生好奇心，讓實驗與日常有了連結，在拍攝影片過程中，那種探究科學幼苗也悄悄在種在學生心裡。

擔任計畫主持人的屏大助理教授吳聲毅，對於小學生呈現的成果給予高度肯定，他興奮地說，以前科普教育都以大人角度拍攝影片作為授課內容，這次小學生用自己的語言詮釋科學，讓同年齡層孩子更容易理解，有別以往思維，在這堂科學教育中自己也上了一課。

(中時)