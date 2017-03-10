日嬌貴雨鞋高官失言辭職獲准
日本內閣府政務官兼復興政務官務台俊介辭職今天獲准。他去年視察颱風災區時，沒帶雨鞋被隨行職員背著涉水遭砲轟，不料昨晚卻開玩笑說：「或許雨鞋業大賺錢」。
務台去年9月視察颱風災區時，因為沒有防水雨鞋，被隨行的職員背著涉水的影片在電視、網路上不斷播放，遭到砲轟。
法新社報導，當時他對自己的行為道歉，但昨晚他在自辦的政治募款餐會上卻說：「或許雨鞋業大賺錢了呢。」暗示人們因這件事看到雨鞋需求刺激銷售成長。
日本政府最高發言人、內閣官房長官菅義偉今天表示，已接受務台俊介昨天引咎辭職的辭呈。
菅義偉指出：「我們感到極度遺憾，他的言論非常不適當，也讓人質疑他是否有對去年的行為深刻反省。」
就在311大地震即將滿6週年前夕，菅義偉說：「我們誠摯地向日本人民道歉。」（譯者：中央社許湘欣）1060310
(中央社)
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