出征冬季特奧 副總統勉讓世界看見台灣
2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會將於奧地利登場，副總統陳建仁今天在授旗典禮上表示，選手除了比賽，也可以在賽事期間結交朋友，讓全世界看得到台灣。
冬季特奧將於15日至24日在奧地利舉行，中華台北特奧代表團將於13日啟程，副總統今天授旗給代表團，期勉選手創造佳績，運動員廖兆瀅代表選手向副總統獻花。
「看到大家這麼有精神，對未來比賽充滿信心。」副總統表示，他曾經去過奧地利，那裡是很美麗的地方，鼓勵選手除了比賽，還可以了解大自然之美，也在賽事結交朋友，讓全世界看得到台灣。
代表團長黃敏惠表示，感謝副總統蒞臨、教育部支持，以及民間單位協助，贊助的衣服穿起來很溫暖。她相信，「智能障礙的孩子也能展現最好的能量，超越自我、展現自我，有信心拿下佳績。」
副總統勉勵選手，大家到了奧地利不要緊張，表現平常實力，就能得到佳績，表現永不放棄的運動員精神，預祝選手圓滿成功，凱旋歸國。1060310
(中央社)
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