北市免費老人健檢 北榮還有近百名額

我要評比

台北市免費老人健康檢查3月開始登記，許多醫院一早就被搶光。台北榮總今宣布，該院還有近100個名額，將於16、17日開放候補登記，但僅限網路登記。

台北榮總指出，凡設籍台北市年滿65歲（民國41年12月31日）以上長者，設籍台北市年滿55歲（民國51年12月31日）以上原住民長者，都符合登記資格。

民國106年「台北市免費老人健康檢查」，開放候補登記時間為3月16日上午7時至3月17日下午7時，額滿為止。

台北榮總提醒，民眾須牢記登記的號碼，並於通知時間攜帶身分證、健保卡，原住民長者另需攜帶戶口名簿正本至指定地點，由工作人員安排「受檢時間」並領取資料，相關資料可上網查詢（https://www6.vghtpe.gov.tw/EHENS）或電洽家庭醫學部（02-2875-7460 ）詢問。1060310

(中央社)