醫護人員不足少演練 安養中心隱憂

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天傳出火災，4人命喪火窟，在國內許多照護中心中，經常面臨「勞力大、工時長、人員更換率高，缺乏演練」，也都讓事件發生時措手不及。

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心清晨火災，4人命命火窟，另外13人陸續受到輕重傷，被緊急送醫急救，死者中年齡最長為89歲，傷者中從60多歲到90多歲，行動不便加上有疾病在身，也影響逃生。

會影響傷亡人數擴大的主因，除了死傷者均屬於高齡長者，本來在體能上不佳，加上照護中心的人員照顧上似嫌不足，也讓整個應變與疏散狀況，無法在熊熊烈火中緊急逃生。

事件再度凸顯出兩個層面，包括消防救災面與照護中心人力軟硬體人力配置等問題，如何在面對高溫、高熱、濃煙密布的火災現場，能安全離開，凸顯逃生的重要性。

桃園市政府消防局長胡英達表示，由於火場的高溫及濃煙具有向上浮升特性，逃生時應特別留意，另外重大公共場合，更要注意安裝「住宅用火災警報器」與定期感應器檢測，即早偵測火災，才能爭取更多的應變及逃生黃金時間，定期逃生演練更是必需。

至於國內許多私人的照護中心雖然在地方政府的定期檢查中合格，但是人力吃緊始終是不曾間斷的隱憂，「工作勞力大、工時長、人員更換率高」，也讓應變的經驗與傳承受到影響，尤其從夜間到清晨，人力吃緊，更是最關鍵的致命時刻。

桃園市壢新醫院資深副院長許詩典表示，國內類似安養中心比醫院在救災上更為重要，因為安養中心人力較少，加上協助的收容者大都為長者或臥床的人居多，在發生災難時不可能會自行脫困，行動力也不佳，因此安養中心內部空間若沒有合格的安全門，有效阻隔濃煙，或者有適當的緩衝區，可以提供長者暫時離開起火源，都容易造成憾事。

許詩典表示，「加強防災演練」仍是安養中心必須經常演練的流程，「不怕一萬，只怕萬一」，平日疏於防範，往往讓意外發生時措手不及。1060310

(中央社)