荷蘭亞洲影展推台灣日 經典國片獲好評

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駐荷蘭代表處今天表示，今年荷蘭「亞洲影展」續推「台灣日」活動，開幕片放映導演蔡明亮執導的經典片「愛情萬歲」，獲得觀眾好評。

代表處發布新聞稿指出，今年再度與荷蘭「亞洲影展」合作推出「台灣日」活動，9日晚間在阿姆斯特丹盛大舉行開幕式，開幕片為蔡明亮執導的「愛情萬歲」，觀眾給予好評。

在開幕式中，駐荷蘭代表周台竹特別表達對荷蘭「亞洲影展」的支持，也推崇影展主辦單位貢獻。他指出，這項影展多年來為亞洲電影人提供一個難得的平台，讓大家的藝術文化作品能在此嶄露頭角，同時也宣慰旅荷人士的思鄉之情，值得肯定。

荷蘭「亞洲影展」今年在荷蘭第一大城阿姆斯特丹舉辦第10屆影展活動，展期為3月7日至12日，共選映3部台灣影片，包括李念修導演「河北台北」、趙德胤導演「再見瓦城」及蔡明亮導演「愛情萬歲」。1060310

(中央社)