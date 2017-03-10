七旬嬤車禍命危 下班暖警人工呼吸急救
彰化縣黃琮瑜日前下班時，看見1名老婦人車禍躺臥路中，立刻主動上前協助CPR急救直至救護車抵達接手，事後他得知阿嬤送醫急救仍不治，更主動協助募款，為家屬籌措喪葬費用。
暖警義行真的好暖心!埤頭鄉75歲蘇姓老婦人平日與53歲兒子相依為命，靠撿拾資源回收物的微薄收入維生，上個月23日下午，蘇婦在北斗鎮斗苑路上，遭到25歲廖姓男騎士從後方撞擊，假牙與斗笠散落一旁，當場倒地昏迷不起。
當時下班騎車經過的黃琮瑜發現前方塞車有車禍事故，頭上還戴著安全帽就衝上前幫忙，在撥打110主動為阿嬤施行CPR與口對口人工呼吸急救，直到1分鐘後救護車抵達，事後阿嬤急救轉診彰基仍宣告不治。
肇事的廖男向警方供稱，騎車經過事故路段時，突然看到阿嬤衝出來撿紙箱，因反應不及直接撞上，感到相當難過、懊悔。
事後警方發現阿嬤的53歲兒子有自閉症與社交障礙，母子倆平日靠資源回收維生，領有低收和身障補助，家境清寒，因此轉通報馬上關懷和張榮發基金會協助處理喪葬事宜，上週在阿嬤出殯送主動上門關心，致贈慰問金，希望她兒子早日走出喪母之痛。
服務於北斗分局埤頭派出所的黃琮瑜，37歲、單身，他說當時不斷叫喊阿嬤卻無回應，事後得知人沒救回來感到十分遺憾不捨，這是他從警近十年來首次為人急救，人命關天，並沒想太多。
(中時)
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