新！網傳尚有3款偽藥 食藥署：尚未檢出
冠脂妥偽藥竄市，另有3款降血壓、血脂的藥物，也遭傳出有假藥流出。衛福部今指出，檢測上述共15件藥品檢體，截至目前抽驗藥品的含量、均與原廠規格相符，將持續稽查和抽驗。另針對冠脂妥換藥事件，已於昨日開始換貨，預計今日可將3萬820盒藥、共86萬顆，送達950家地區醫院、診所和藥局。
衛福部食藥署表示，台灣阿斯特捷利康（AZ公司）昨日開始提供民眾換貨，且新品具有「EXCHANGE」的防偽印章，只要在有效期限內，所有批號藥品均可換藥；AZ公司也將在晚間公布取得新品的機構名單，方便民眾查詢。
但因新品的運送需要時間，食藥署建議，民眾可先到原取得藥品的醫療機構、或社區藥局來更換，也可先透過電話詢問，欲前往的機構有無新藥可換；欲換藥的民眾，則應在本月18日前完成退換藥。
知名降血脂藥物「力清之」、「維妥力」，和降血糖藥物「佳糖維」，也遭傳出有假藥竄市。食藥署今強調，已針對上述三項藥品、共15件檢體進行抽驗。截至今日為止，檢測的檢體成分、含量均與原廠規格相符，食藥署也已同時責成各縣市政府衛生局，前往各販售地點持續稽查及抽驗，並將檢驗結果適時公布。
(中時)
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