清大紫荊季科系博覽會 名師傳授秘訣

清大紫荊季科系博覽會將邀名師為高中學子傳達書審資料秘訣。（徐養齡翻攝）

清大紫荊季科系博覽會下月登場，推出豐富科系、社團介紹。（徐養齡翻攝）

清大紫荊季科系博覽會下月登場，推出豐富科系、社團介紹。（徐養齡翻攝）

清華大學紫荊季科系博覽會下月29日登場，安排豐富科系、社團攤位，由清大學長姐帶領高中生認識清大特色，並延續去年起開辦的開放學堂，安排清大教授指導學生如何準備書審資料，讓學子透過書面充分表達自我。

「你不可不知的備審資料1、2、3！」開放學堂在去年紫荊季大受歡迎，今年再邀請清大化工系助理教授兼招生策略中心審查委員王潔主講「天啊！我的備審資料到底出了甚麼問題？？」以審查委員精闢觀點，傳授書審資料的準備方法。

清大教務長戴念華表示，清華紫荊季延續歷年校園開放參觀模式，以嘉年華會形式，提供高中生親身體驗大學生活的機會，每年吸引全國至少2000名高中生參加。

除了科系攤位解說及社團介紹，校方另規劃13條導覽參觀路線，範圍包含科技管理、人文社會、生命科學、原子科學、電資工程，及首度加入的竹師教育學院及藝術學院，可讓高中生一窺平時難得對外開放的系館、實驗室及特色教室。

招生組指出，紫荊季最熱門的「景點」之一就是清大旺宏圖書館，是目前全台面積最大的大學圖書館，具備全台首創的「手機亭」、個人視聽室、24小時不打烊的智慧型自助還書服務、RFID智慧型圖書管理系統等。

清大在新竹火車站設置免費接駁車，並提供自行開車者免收停車費的優惠。紫荊季活動當天全館開放，民眾可預約導覽行程，藉此體驗圖書館完善的軟硬體設備及學習環境。

(中時)