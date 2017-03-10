金門軍民雷區植樹 期待一條海岸綠帶
金門軍民1500餘人今（10）日上午在縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將帶領下，冒著寒風細雨在歐厝海灘植樹2300株，期待金門在歷經去年「莫蘭蒂」強颱颳損500萬株林木後，再齊心協力逐年把樹種回來，重現昔日海上公園美景。
縣林務所表示，曾是雷區復育造林地的歐厝海灘，歷經火災與風損的破壞，海岸防風林出現多處破口，為避免聚落風害與林木倒伏情況惡化，今年特地選擇重回歐厝舉辦植樹活動，希望藉以提醒鄉親養成林木過程的艱辛，也象徵災後重建與新生的環境意義。
該所依據歐厝海灘的環境條件，選擇種植金門原生的潺槁樹、光臘樹搭配水黃皮、黃連木、白千層、木麻黃、小葉南洋杉、黃槿與草海桐共2300株，在去年中秋節飽受強颱摧殘的大地，再種下期待盎然綠意的希望。
林務所指出，依據專家研究估算，新植林木平均每年可固碳12公斤，這項植樹活動就可有2萬7600公斤的碳吸存量外，還有防風定砂及涵養水源等森林公益功能，彰顯種樹的多元價值。該所後續也會在原地持續造林綠化，再往后湖海灘延伸，在綿長的海岸線建構賞心悅目的綠帶。
縣府也公開表揚綠美化績優單位：鄉鎮組有金城鎮燕南山社區發展協會、金湖鎮峰上社區發展協會、金湖鎮夏興社區發展協會。機關學校組有金門縣立體育場、金門縣消防局、金沙鎮述美國小。
同時也頒獎表揚迎新春彩繪比賽優勝得主：金門高中范書瑀、王瑞婷、陳楷淇。金城國中石荃丞、洪梓羚。開瑄國小王瑞琦、蔡博勝、陳品妤。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。