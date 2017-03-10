金門軍民雷區植樹，期待一條海岸綠帶

金門縣長陳福海、金防部指揮官郝以知今天帶領1500位軍民種樹。（李金生攝）

軍民協力把樹種回來，期待曾是雷區的歐厝海灘變成美麗綠帶。（李金生攝）

金門旅台同鄉會也組團返鄉共襄盛舉。（李金生攝）

陳福海縣長頒獎表揚綠美化績優團體和迎新春彩繪比賽優勝得主。（李金生攝）

金門軍民1500餘人今（10）日上午在縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將帶領下，冒著寒風細雨在歐厝海灘植樹2300株，期待金門在歷經去年「莫蘭蒂」強颱颳損500萬株林木後，再齊心協力逐年把樹種回來，重現昔日海上公園美景。

縣林務所表示，曾是雷區復育造林地的歐厝海灘，歷經火災與風損的破壞，海岸防風林出現多處破口，為避免聚落風害與林木倒伏情況惡化，今年特地選擇重回歐厝舉辦植樹活動，希望藉以提醒鄉親養成林木過程的艱辛，也象徵災後重建與新生的環境意義。

該所依據歐厝海灘的環境條件，選擇種植金門原生的潺槁樹、光臘樹搭配水黃皮、黃連木、白千層、木麻黃、小葉南洋杉、黃槿與草海桐共2300株，在去年中秋節飽受強颱摧殘的大地，再種下期待盎然綠意的希望。

林務所指出，依據專家研究估算，新植林木平均每年可固碳12公斤，這項植樹活動就可有2萬7600公斤的碳吸存量外，還有防風定砂及涵養水源等森林公益功能，彰顯種樹的多元價值。該所後續也會在原地持續造林綠化，再往后湖海灘延伸，在綿長的海岸線建構賞心悅目的綠帶。

縣府也公開表揚綠美化績優單位：鄉鎮組有金城鎮燕南山社區發展協會、金湖鎮峰上社區發展協會、金湖鎮夏興社區發展協會。機關學校組有金門縣立體育場、金門縣消防局、金沙鎮述美國小。

同時也頒獎表揚迎新春彩繪比賽優勝得主：金門高中范書瑀、王瑞婷、陳楷淇。金城國中石荃丞、洪梓羚。開瑄國小王瑞琦、蔡博勝、陳品妤。

(中時)