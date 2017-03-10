陸外匯存底下降 周小川：外匯存底不是賺來看的
路透報導，中國人民銀行行長周小川今（10）日表示，外匯存底下降是正常現象，沒什麽不好，外匯存底是「拿來用的，不是攢著看的」。他稱，在制定政策方面還是保持平常心，不要反應過度，把外匯存底下降看的太嚴重。
人行副行長易綱進一步指出，使用外匯存底維穩人民幣匯率利大於弊，他稱「外儲用了不是打水漂了」，而是等價交換的過程，放出多少美元就收回多少人民幣。
周小川表示，貨幣政策維持穩健中性有利於供給側結構性改革，M2預期增長12％左右是一個預期數字，並不是任務指標，在社會融資和信貸方面也大致按照這個速度進行掌握。這是根據全球經濟和中國自己的經濟情況來制定的。與此同時，在執行過程中還要根據經濟的反饋數據、經濟的實際情況進行適度微調。
貨幣政策在穩健方面適當做得更加中性一些，會有利於供給側結構性改革。很多企業要「三去一降一補」，如果貨幣太鬆的話，壓力就不夠。他稱，大水漫灌實際上對經濟還是非常有害的，能導致通貨膨脹上升、資產價格泡沫等各種各樣的問題。
對於中國融資難、融資貴的現象，周小川認為雖然還存在這些現象，但在經濟結構性改革的過程中，銀行業、金融業也在做供給側結構性改革，要更多地面向中型企業、小微企業，這一現象將逐漸有所緩解。
針對中國一些產能過剩企業過度占用信貸資源情況，他強調，金融業要大量支持去產能。中國全社會非金融企業的槓桿率過高是宏觀現象，微觀基礎是很多非金融企業自身的槓桿率過高。
在去槓桿方面，人行副行長易綱表示，當前中國總體槓桿率不是特別高，結構上，住戶和政府部門的槓桿率不是特別高，但非金融企業部門的槓桿率在全球較高。他認為，中國較高的槓桿率與中國以間接融資為主的金融格局有關，應通過大力發展直接融資，投入更多的資本金，並對不同行業進行嚴格的資本約束，以走出這樣的格局。
(工商)
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