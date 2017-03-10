SBL》四強賽11日開打 裕隆預言4比2擊敗台啤
第14季SBL(超級籃球聯賽)季後賽4強賽11日於新北市板橋體育館開打，新北市裕隆納智捷隊執行教練魏永泰10日表示，只要能守住台啤洋將李恩，以及減少對方的外線投射火力，有信心4比2闖進總冠軍賽。
SBL從2004年開打後，裕隆隊在老教頭錢一飛領軍下完成傲人的3連霸壯舉，往後僅在2010年拿下第4座總冠軍，至今連續6年未能闖進總決賽，甚至還在2014年中斷了連續10年晉級季後賽的紀錄。
最近2季由老臣魏永泰接掌兵符，上季止步4強，本季例行賽名列第2，季後賽首輪壁上觀，台啤直落三輕取金酒，兩隊第6度在季後賽交手，前5次系列賽前兩次對戰裕隆皆勝，後3次都敗下陣來，交手20場裕隆8勝12敗略居下風。
本季例行賽雙方交手5次，裕隆取得3勝2敗優勢。魏永泰表示，雖然例行賽結束後至今休息了12天，但先發球員都是老將，作戰經驗豐富，開打後經過前3分鐘調整期後就能上軌道，不會發生休息過久的問題。
如何迎戰強敵台啤，魏永泰說，台啤洋將B戴維斯受傷改由李恩接替，李恩的攻擊與策應能力遠不如B戴維斯，但他的優勢在於衝搶籃板，搭配台啤球員擅長在外線攻擊，所以李恩的優勢在季後賽首輪對上金酒發揮得淋漓盡致，因此，我們將派出周柏臣與李德威兩位長人輪流看管他，務求減少他在內線的殺傷力。
至於如何安撫洋將賀夫的脾氣，魏永泰強調，賀夫私下脾氣很好，也很會照顧隊友，經常拉著隊友進行特訓，已完全融入球隊，也會在幫助球隊取勝前提下盡量克制自己的脾氣，更何況裕隆真的好久沒有打進總冠軍賽了，球員目前鬥志高昂，渴望藉由勝利點燃榮譽之魂。
魏永泰表示，除了賀夫外，球隊的攻擊呂政儒、周士淵、陳世念都足堪大任，就連葛記豪也會有驚人之舉，有信心在6場比賽擊敗對手。
(中時電子報)
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