高雄「疑」居城市？家長控攤車非法佔停車格倒壓3歲童
3歲楊姓女童上月走在高市新崛江商圈竹圍街人行道上，卻被1台非法擺放汽車停車格內攤車重擊壓傷，造成頭部擦傷、右肩及右脛骨折，隨即送醫手術，令家長怒批，宛如路上公安未爆彈，難保是否會有民眾再受傷，高雄宜居城市美名，變質成「疑」居城市？
楊姓家長投訴指出，身高90公分的女兒2月28日中午約12時行經竹圍街人行道上，突被非法擺放汽車停車格內、近2米的攤車重擊壓傷，當時這台攤車損害到僅剩3個輪子且無固定措施；更讓人氣憤的意外發生迄今，攤車仍無單位出面處置，依然倒放在人行道上。
家長認為，鄰近新興中學及新崛江商圈，通學或逛街人潮眾多，難保不會有造成民眾受傷疑慮？高市五福二路派出所雖於今年1月29日發出公告責令攤車所有權人改善，且須在2月4日前完成，逾期將通知相關單位清除。
不過2月4日截止日至2月28日已逾半個月之久，遲未有相關單位追蹤負責獲處理，如同放縱公共危險侵害市民生命安全，以致產生這場公共意外。警方說，早貼公告請所有權人移走，但都未出面處理，已函請環保局接手移走攤車，不料適逢228連續假期，幼童就因這還沒移走的攤車受傷。
警方強調，正積極追查攤主身分，以及是誰把攤車擺放該處釀禍，釐清肇事責任；同時於道路置放足以妨礙交通之物，依道路交通管理處罰條例處行為人1200元以上2400元以下罰鍰。
楊姓家長建議市府，重新檢視任意非法擺放，或棄置市區路邊或空地內等大型物品（如攤車、金爐、廣告物、回收衣箱、大型家具等），落實行政效率與分層負責制度，切勿便宜行事及諉過，確實保護市民及城市安全。
(中時)
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