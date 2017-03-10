賞稻浪看海浪 最美長濱雙浪馬拉松

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第2屆長濱「雙浪金剛馬拉松」將在5月7日開跑，這是全台獨一無二的賽事，跑者沿途可同時欣賞稻浪、觀看海浪美景，即日起至31日開放報名。

觀光局東部海岸國家風景區管理處去年首次舉辦長濱「雙浪金剛馬拉松」，跑者沿途不但可大飽稻浪眼福，還可觀看海岸線太平洋的壯闊海浪，獲得很大迴響。

東管處今年續辦第2屆雙浪馬拉松，並邀請兩岸最速藝人宇豪擔任代言人。

長濱「雙浪金剛馬拉松」最受稱讚的是跑者沿途不孤單，賽事分為42.5k全馬組、21k半馬組及7.5k樂活組，路線都從長濱國小出發。

各組在3.2公里一過彎，就踏上金剛大道，兩旁一望無際的稻浪與遼闊大平洋的海浪立刻映入眼簾，接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點。

東管處說，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌，細細品味台灣東海岸絕美景致。屆時賽事沿途並有當地熱情原民啦啦隊協助補給，為所有跑者加油打氣，感受在地居民的熱情，一起奮力完賽，並留下美好回憶。

今年為提升挑戰性，延續去年四大金剛挑戰賽，只要團體報名成員中全馬組或半馬組單一組別報名人數超過4人即可報名挑戰賽。

這場雙浪馬拉松冠軍將獲得總價值新台幣1萬2000元獎金或等值商品。另，賽程搭配優質的路線補給，賽後更有來自長濱鄉當地特色伴手禮做為每一位全馬組及半馬組選手完賽贈品，歡迎所有跑友踴躍報名。1060310

(中央社)