桃捷推135優惠 公司學校社區獨享

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機場捷運2日正式營運，桃園市長鄭文燦今天與機捷沿線醫院、企業代表共同簽署「135團體定期優惠票方案」連署書，強調長庚醫院、華亞科技園區通車、學生族享有最大優惠。

桃捷公司為了便利機捷沿線通車族，推出「369定期票優惠案」與「通勤135團體優惠專案」，鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億與機捷沿線醫院、企業代表共同簽署135團體定期優惠票方案連署書。

鄭文燦表示，桃捷公司推出的優惠方案，最低票價打5折相當優惠，相信對通勤、工作、就學的民眾都非常方便。機場捷運運量持續累積，從3月2日正式營運至9日為止，累積運量已超過52萬人次，平日約5萬人次搭乘，假日約10萬人次以上搭乘，平均每日運量為6萬6000人次，超過原本預期目標。

劉坤億談到，機場捷運沿線包括機場園區有5萬多個員工，A8長庚醫院這站有華亞科技園區、長庚醫院還有長庚科技大學、環球購物中心；A7也有合宜住宅，通勤族都非常仰賴這條捷運線。

劉坤億說，目前桃園機場園區約2000位員工已申辦「135專案」，另外，包括長庚醫院、長庚科大、華亞科技園區也已經有1500位的員工來申辦，A7合宜住宅也將近有500位申辦，共計約4000名乘客提出申請。

桃捷推出「通勤135團體優惠專案」，使用天期為100日，團體購買300張以上，每張享有5折優惠，提供給公司行號、學校教職員生、政府機關工作職員、社區住戶優惠搭車便利性。1060310

(中央社)