疑不滿遭解雇 男子到竹科舉牌抗議

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新竹一名李姓男子，今天(10日)上午到竹科某大廠前舉牌抗議，要求該公司創辦人出面與他會談，引起進出員工側目。警方據報趕抵，李男表達完意見便離去。

據李男表示，多年前在試用期滿後，遭該公司以資格不合為由要求離職。李男疑似心生不滿，便經常到公司前抗議。

警方指出，李男在表達完意見後，見到警察到場便離去，未做出影響他人的舉止。

(中時)