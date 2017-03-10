蝶戀花遊覽車 撞擊當下時速達79公里

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士林地檢署調查事故遊覽車行車紀錄器，發現康姓駕駛在事故發生前，出隧道加速至98公里，進入彎道至事發前，時速79公里。（李文正翻攝）

蝶戀花旅行社武陵賞櫻花團意外，造成33死11傷，士林地檢署經過1個月的調查，2月13日下午8時57，司機康育薫行國5南港隧道，轉往國道3南下，出隧道時速84公里加速到98，遊覽車進入閘道後應該降速至40，但遊覽車發生撞擊時，行車紀錄器顯示為79公里，車輛失控擦撞護欄後向右側翻至路邊坡下。

檢方指出，康早上8時17分，駕駛遊覽車從新北市樹林三多路與中正路出發，下午2點抵達武陵農場，17時28分離開武陵農場，直到事發時間，手握方向盤10小時。

遊覽車在今年1月5日最近一次驗車，最近3次都驗車都符合相關規定，輪胎深度尚未磨損到指示點，煞車系統正常、車身的長寬也符合規定。

(中時)