丈夫迷賭博電玩一夜輸百萬 妻子怒檢舉遊藝場

警方在中西區查扣賭博電玩。（程炳璋翻攝）

警方查扣的電玩主機板。（程炳璋翻攝）

台南市一名人妻不滿丈夫成天沉迷賭博電玩，一夜輸掉上百萬家產，去年底秘密向警方檢舉中西區府前路與環河街附近一家電動遊藝場藏有賭博電玩，警方蒐證3個月，9日凌晨逮獲4名業者，10名賭客，查扣價值逾千萬的78座機台，破獲電玩賭窟。

「我老公一晚輸掉上百萬，現在我家都要賣祖產了」台南市一名人妻不滿老公沉迷「斯洛特」賭博電玩，一輸上百萬，去年底憤而偕同老公向警方檢舉店家。

一般電玩業者雖有賭博機台，為了規避賭博罪法規，與賭客換錢時皆很縝密，除了找人頭當負責人外，會再找一人喬裝客人，專門在店外換錢給賭客，此換錢中介者術語稱為「老鼠」。

警方為了突破瓶頸，連續埋伏三個月，得知業者換錢習性，9日利用凌晨時間，趁「老鼠」在店外的汽車內換錢時，警方一擁而上包圍，該名「老鼠」兵荒馬亂之際驅車逃離，警方已控制住換錢的10名賭客，店內的4名業者。

遊藝場實際負責人陳姓男子坦承經營遊藝場，但辯稱是賭客之間的換錢行為，警方根據賭客陳述，證實該電子遊戲場確有以代幣兌換現金之行為，將店內業者與賭客全數14人帶回警局，查扣78個日本進口的電玩機台主機板，業者估計損失上千萬，4名業者依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)