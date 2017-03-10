台灣添奧運舉重金牌 雲林貼榜賀陳葦綾

台灣再添奧運舉重金牌，雲林縣政府今天貼紅榜祝賀陳葦綾，北京奧運女子舉重48公斤級遞補金牌，為台灣增光。

雲林有台灣運動史上第一位奧運雙金選手，女子舉重53公斤級選手許淑淨，在2016里約奧運奪金、2012倫敦奧運遞補金牌。

陳葦綾在2008年北京奧運女子舉重48公斤級奪銅，因金牌選手使用禁藥，3月初由國際舉重總會正式公布遞補金牌，雲林縣長李進勇特派縣府教育處督學前往桃園，至陳葦綾任教的國立體育大學貼紅榜祝賀。

縣府指出，陳葦綾從2004年入籍雲林縣，2007年代表雲林參加全國性賽事，在「全國運動會」榮獲4次舉重金牌、「全民運動會」榮獲4次健力金牌（四連霸），本屆全運會女子健力47公斤級奪金。

陳葦綾分享心情說，「沒有一件事，是會後悔。因為當選手唯一的目標就是訓練、訓練再訓練」、「有時戲稱自己，死也不放掉槓鈴，因為沒有堅毅的信心和勇氣，怎會有豐收甜美的結果」。

陳葦綾感謝雲林縣政府，在她比賽時關心與慰問，每次得獎牌，縣府團隊總在第一時間送來祝賀；未來，她將在體育界貢獻所學，期待能回饋社會、指導更多的學生，培育出更多的台灣之光。1060310

(中央社)