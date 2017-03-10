疑涉共諜案 陸委會：陸生來台政策不變

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中國大陸周姓男子涉嫌違反國家安全法，遭法院裁定羈押禁見。陸委會表示，政府對陸生來台求學的政策維持不變，呼籲陸生在台就學期間應遵守台灣法令，以學習為目的。

台北地檢署偵辦大陸籍周姓男子，涉嫌以發展組織為由，收集台灣機密情報，違反國家安全法，今天向台北地方法院聲請羈押。北院開庭後裁定周男羈押禁見。

辦案人員調查，這名周姓男子疑為陸生，涉嫌來台當共諜，從事發展組織工作，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密，涉嫌違反國家安全法。

對此，行政院大陸委員會發布新聞稿表示，全案已進入司法程序，陸委會尊重司法機關依法處理。

新聞稿指出，政府開放陸生來台就學，希望促進兩岸青年的相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展。政府對陸生來台求學政策維持不變，而陸生在台就學期間也應遵守台灣法令，以學習為目的。

陸委會表示，政府將持續穩健推動陸生來台就學，並期盼兩岸共同珍惜並維護多年來交流的成果。1060310

(中央社)