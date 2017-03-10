共諜案 林全：不該針對對岸來台學生

周姓男子涉嫌來台當共諜。行政院長林全今天表示，不該針對對岸來台學生，應該全面性處理，並從建立內部自我防衛機制開始；法務部長邱太三則說，周姓男子是以經商的方式入境。

台北地檢署偵辦大陸籍周姓男子，涉嫌以發展組織為由，收集台灣機密情報，違反國家安全法，今天向台北地方法院聲請羈押；北院開庭後裁定周男羈押禁見。

民主進步黨籍立法委員邱志偉下午在立法院施政總質詢時關注此案，質疑這不是單一偶發個案，而是組織性滲透。林全答詢時表示，他早上看媒體資訊，才了解這個事件，據他了解目前還在檢方申請羈押的過程中；對整個國家安全問題持續檢討，有注意到很多問題要面對，有系統在思考這個問題。

邱志偉問，是否掌握共有多少中國來台學生可能從事共諜工作？林全說，不認為該針對對岸來台學生，應全面性處理，防範性作為要從內部自我防衛機制要建立，包含最近法務部提的保防法要不要修、要不要提出來。

林全說，從很多現象可以看出來，對岸在很多地方採取類似做法，有必要檢討目前機制，不只是保防，還包含資訊問題、產業間諜問題都存在；每種情況都要掌握、加以分析，從中了解是不是有些盲點沒有注意到。

教育部長潘文忠表示，中國大陸來台的學生，學位加短期研修，約有3萬2000人到3萬3000人，兩岸學生交流大部分是校際對校際，周姓男子是101年到105年間來台就學，105年8月畢業已經離境，再入境已經不是學生身分。邱太三則補充，「目前是以經商的方式。」1060310

(中央社)