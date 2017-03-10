安養中心演練防災 明年納長照評鑑

我要評比

桃園安養中心今發生火災釀4死，長照機構安全引發關注。衛福部今表示，明年起將接受長照機構評鑑，必須實地操作火警消防演練，希望避免火災悲劇重演。

衛福部照護司司長蔡淑鳳今天出席台灣失智症協會活動時表示，根據現行規定，照護司主管護理之家，社家署則主管安養中心，最大不同在於護理之家收治的民眾，失能程度較嚴重。

蔡淑鳳說明，現行護理之家評鑑，在消防方面會觀察消防設備齊全度以及防災作業資料等，但未要求每家實地演練，僅會在北、中、南、東部進行大型聯合防災檢驗；安養中心評鑑則由地方社會局及社家署施行。

不過，因應長照2.0上路，從明年起將一併接受長照機構評鑑，屆時將要求每家機構每年都得實地操作火警消防演練，不再只是檢視消防設備或文書資料，盼可顯著提升長照機構住民安全，杜絕類似悲劇重演。1060310

(中央社)