「國防部陳抗退軍權益」遊行 北市部分公車站取消停靠

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北市公運處表示，因應3月11日「國防部陳抗退軍權益」集會遊行活動，當日下午1時至5時，警察局將視遊行狀況實施交通管制，視管制情形公車配合暫時取消停靠「大直高中」及「空軍司令部」等2處公車站位，請民眾提前於前後站位搭乘。

北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在大台北公車網（ebus.gov.taipei）、語音查詢專線（0800005284）以及智慧型站牌，在停用站位將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

公運處籲請民眾屆時多加留意公運處網站（http://www.pto.taipei.gov.tw/），如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過北市民當家熱線1999（外縣市0227208889）了解相關訊息。

(中時)