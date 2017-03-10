中山、成大校園就業博覽會 1萬現金獎等你拿
南部地區校園徵才重頭戲將在周末盛大登場！參加11日「2017國立中山大學高屏地區就業博覽會」、12日「2017國立成功大學南區就業博覽會」，不僅能夠近身了解知名大廠的徵才需求、獲取面試機會，1111人力銀行大學網還將提供豐富獎項與現金大獎，歡迎應屆畢業生、求職者參觀就業博覽會，並隨時掌握大學網相關最新訊息。
中山大諮商與職涯發展組分析，今年參展企業分4大類產業別，包括科技類、金融業、服務業、製造業，共有83家知名企業參展，釋出7000職缺。今年參展企業的人才需求趨勢主要為因應新南向政策相關、軟體人才需求，及國防產業自研自製。
成功大學表示，為發掘適合的優秀人才，博覽會行業類別橫跨半導體、光電、電子電機、製造、材料、國防、金融、文教、服務等工作領域。如台積電、聯華電子、統一企業、國家中山科學研究院等213家公司在成大釋出多達16394個職缺。
1111人力銀行大學網執行長金仁表示，為提供廣大求職者更多現場職缺訊息，1111人力銀行將透過LBS（行動定位）技術播送校園徵才訊息，並以時下最夯網路技術，由校園直播甜心互動現場最新實況；除提供即時訊息給求職者外，1111人力銀行更準備豐富獎品給現場學生、求職者，最大獎項為現金1萬元。
(中時)
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