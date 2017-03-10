朴槿惠遭彈劾 韓朝野同表尊重判決

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南韓朝野今天一致表示，應尊重和服從憲法法院裁定彈劾總統朴槿惠，並強調全民需團結一致。

南韓聯合新聞通訊社報導，贊成彈劾總統的民主黨、國民之黨、正黨、正義黨對憲院判決予以積極評價，反對彈劾的執政黨自由韓國黨表明尊重判決的立場，同時向國民道歉。

最大在野黨民主黨表示，接受憲院判決，憲院法官考慮民意全員投贊成票意義重大。

自由韓國黨召開記者會表示，鄭重接受憲院判決，自由韓國黨未能做到執政黨應盡的責任，對此深感責任重大，向全體國民致歉。

國民之黨也表示尊重憲院判決，同時強調所有人都應服從憲院判決。

正黨發表聲明稱，憲院首次做出罷免現任總統的歷史性判決，這將作為南韓民眾團結一致審判弄權干政勢力的起點而載入史冊。

正義黨表示，終於迎來民主主義的春天，正義黨將與民眾一起求變化謀發展。1060310

(中央社)