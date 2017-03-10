南韓防長令軍方警戒 防北韓挑釁
南韓國防部部長韓民求今天指出，北韓可能試圖利用「國內外局勢不穩」發動挑釁，他已下令軍方對此保持警戒。
南韓憲法法院今天維持對朴槿惠的彈劾案，她因牽涉大企業的貪腐醜聞而下台。
美聯社報導，韓民求（Han Min Koo）今天在視訊會議中指出，北韓任何時候都可能展開「戰略或作戰的」挑釁。北韓最近數週已多次試射彈道飛彈。
北韓國營媒體中央通信社（Korean Central News Agency）已針對南韓憲法法院裁決發出簡短報導，內容預期朴槿惠現在將以「一般罪犯」的身分接受調查。
憲法法院法官無異議裁決將總統朴槿惠「解職」，她所屬政黨對這項裁定表示「虛心接受」，並認為對朴槿惠下台有責任。
韓聯社報導，南韓財經界對憲法法院的判決表示尊重並接受，同時呼籲全民儘早結束國政空白局面，齊心協力救活經濟。
不過政界爭議持續發酵，並著手準備下1屆總統選舉，也令人擔憂可能影響經濟政策的落實。業界憂心，民眾反企業情緒可能更加高漲。同時，在野黨推動的各項經濟民主化法案有可能獲國會通過，也令財經界備感壓力。（譯者：中央社何宏儒）1060310
(中央社)
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