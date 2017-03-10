朴槿惠下台 代總統籲內閣力求穩定局面

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南韓代理總統黃教安今天表示，內閣應盡力穩定局面，避免國內衝突加劇。

路透社報導，黃教安在憲法法院裁定國會對總統朴槿惠的彈劾案成立後發表演說，朴槿惠正式遭彈劾下台，引發激烈抗議。

去年12月開始暫代總統職務的黃教安在內閣會議上表示：「我尊重憲法法院的決定...內閣應以穩定方式執行國務，並控管社會秩序，防止國內衝突加劇。」

黃教安要求相關部會盡速為需在60天內舉行的總統大選做準備。

美聯社報導，南韓國防部長韓民求表示，北韓可能意圖利用「國內外的不穩定情勢」，已下令要軍方對北韓可能的挑釁多加警戒。

韓民求今天在與軍方司令官的視訊會議中表示，北韓可能在任何時候採取「戰略或戰術」挑釁行為。北韓近幾週才剛試射彈道飛彈。

北韓國營媒體北韓中央通信社（Korean Central News Agency）在首爾就憲法法院裁定發出1則快訊，預期朴槿惠現將以「普通罪犯」身分接受調查。

朴槿惠所屬政黨同時也表示「虛心接受」憲法法院罷免朴槿惠的裁定，並表示黨內應為她的垮台負責。（譯者：中央社廖禹揚）1060310

(中央社)