郭泰源被罵翻 老婆張瓊姿暖心這樣做
經典賽中華隊3戰全敗，以A組爐主之姿打包回台，總教練郭泰源首當其衝，成為眾矢之的，看在家人眼裡格外不捨，繼女兒郭思瑜在臉書為父叫屈「我爸爸希望中華隊贏不比台灣的任何一個人少」，結縭23年妻子張瓊姿也透露有傳簡訊給老公，安慰他辛苦了。
中華隊經典賽3戰全敗，讓郭泰源調度受到質疑，據《蘋果日報》報導，張瓊姿透露事後有傳簡訊安慰老公，跟他說「辛苦了，快回家，我們都在」。不過被問起郭泰源下一步？她直言不知道，只知道老公很辛苦，先讓他冷靜一下，更稱自己陪郭泰源走過大大小小比賽，早就老神在在了。
(中時電子報)
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