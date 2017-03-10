全國青年杯射箭賽 竹市小將射下金牌
新竹市射箭好手3日起赴花蓮縣參加「全國青年盃射箭錦標賽」，香山高中學生郭庭安率先射下高女組個人金牌，9日則由富禮國中接棒，拿下雙金，蘇思蘋、陽亞蓉與康祐綾共同拿下國女團體組金牌，吳哲朋與蘇思敏拿下國中混雙組金牌，「神射姐妹」蘇思蘋、蘇思敏成為全場矚目焦點。
教育處表示，富禮國中為竹市射箭傳統名校，世大運金牌與奧運銅牌選手林詩嘉、譚雅婷皆出於該校，本次女團奪金的3位選手蘇思蘋、陽亞蓉與康祐綾皆為該校三年級學生，而混雙奪金的兩位選手為三年級學生吳哲朋及一年級蘇思敏。
其中蘇思蘋於去年土耳其「世界盃室內射箭錦標賽」力克義大利選手，勇奪青女組個人金牌，也締造我國青女團史上最佳成績。
市長林智堅對選手們的好表現表達肯定與鼓勵，他說，由於射箭講求冷靜和穩定度，在新竹市這座多風的城市中，射箭是一項值得驕傲的運動，會持續重點發展，讓教練與選手能在更好的環境訓練。
(中時)
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