國軍首次軍服走秀 新式戰鬥裝具出列

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陸軍第六軍團今天邀請高中生在楊梅高山頂營區體驗T91步槍實彈射擊，並安排官兵著軍服走秀，展示新式「單兵個人戰鬥裝具」、狙擊手戰鬥服、化學兵服等，讓在場師生目不轉睛。

第六軍團今天舉辦「桃園地區高級中等學校步槍射擊體驗暨全民國防教育活動」，安排高中生體驗射擊，並安排各式活動讓學生更了解國軍，包含陸軍儀隊操槍、陸軍機步269旅有氧健身刺槍術、陸軍專科學校戰鼓隊及治平高中啦啦隊等表演。

其中「軍服走秀」是首次登場，由六軍團所屬各戰鬥部隊、戰鬥支援及勤務支援部隊，挑選出26位官兵代表，穿著各屬性部隊服裝，配合爵士音樂來回走在伸展台上，向在場2000多位師生呈現國軍新式「單兵個人戰鬥裝具」。

第六軍團表示，以往是以靜態方式呈現各式服裝供民眾合影，今天是首次以動態走秀方式來展現，搭配前鋒樂團帶來的爵士音樂演奏，帶給觀眾不一樣感受。

第六軍團表示，本次走秀的模特兒，由六軍團所屬的機步、戰車、砲兵、化學、工兵、通信及勤務支援部隊挑選體格勻稱、外型出眾的26位官兵擔綱。

今天展現的軍服除了有國軍即將換發的新式「單兵個人戰鬥裝具」外，還有狙擊手戰鬥服、戰車部隊防火服、化學兵A級服、偵檢服、C級服、工兵激流救生裝、生命探測服、地雷探測服、未爆彈處理服、通信37C、通信手旗、技工服、陸軍軍常服及軍便服等16類制式服裝。1060310

(中央社)