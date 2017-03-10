朴槿惠遭彈劾下台 暫時不離開青瓦台

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南韓憲法法院今天裁定總統朴槿惠彈劾案成立，路透社快訊引述青瓦台發言人報導，朴槿惠目前暫時不會離開總統府青瓦台。

韓聯社也報導，青瓦台有關人士今天表示，朴槿惠今天不會回到位於首爾三成洞的私邸，而是留在青瓦台官邸。

報導也說，朴槿惠今天不會就憲法法院裁決結果表態。

青瓦台發言人金東柱（Kim Dong Jo，音譯）告訴路透社：「目前還沒有她離開的計畫。鑒於安全因素，她無法回到三成洞的住家。」1060310

(中央社)